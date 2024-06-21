Середняк Формулы-1 вернул в чемпионат скандального менеджера-плейбоя

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный X команды .

74-летний менеджер вернулся в Формулу-1. Ранее он был руководителем команд "Бенеттон" и "Рено", на базе которых и появился "Альпин".

Бриаторе назначил генеральный директор "Рено" Лука де Мео. Французский автогигант остается поставщиком двигателей для команды из Энстоуна. Круг обязанностей итальянца пока неизвестен, но, вероятнее всего, Бриаторе будет готовить команду к регламентным изменениям перед сезоном-2026.

"Альпин" – фактически родная конюшня для менеджера. В середине 90-х "Бенеттон" с Бриаторе во главе взял Кубок конструкторов-1995 и дважды привел к титулу Михаэля Шумахера (1994, 1995). Позже приложился к двум титулам Фернандо Алонсо в "Рено" и двум Кубкам конструкторов (2005, 2006).

Кто такой Флавио Бриаторе

Уроженец Пьемонта, бизнесмен и спортивный функционер. По специальности – геодезист, а трудовую биографию начал с работы инструктором по горным лыжам в Альпах.

Затем стал ресторатором в партнерстве с магнатом Аттилио Дутто. После подрыва автомобиля последнего со смертельным итогом охладел к индстурии гостеприимства и переехал в Милан. Там стал играть на бирже, где и познакомился с Лучано Бенеттоном и вскоре стал менеджером американской сети магазинов одежды бренда.

В 1988 году стал директором конюшни F1 "Бенеттон". Ушел из команды в 1997-м, чтобы вернуться через четыре года в "Рено". Скандально оставил команду в 2009 году после пожизненной дисквалификации из-за подстроенной аварии Нельсона Пике на Гран-при Сингапура-2008 ради победы Алонсо.

Несколько лет вел судебную тяжбу с Международной автомобильной федерацией (ФИА) и добился отмены пожизненного бана. В последние годы сотрудничал с Формулой-1 в коммерческих вопросах. Слыл плейбоем из-за взаимоотношений с топ-моделями вроде Наоми Кэмпбелл, Хайди Клум и другими.