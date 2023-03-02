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Середняк Формули-1 підтвердив участь пілота в Гран-прі Бахрейну: він зламав зап'ястя

Фото: Ленс Стролл готовий стартувати в чемпіонаті (facebook.com/AstonMartinF1Team)
Автор: Антон Федорців

Канадський гонщик Ленс Стролл сяде за кермо "Астон Мартіна" на першому етапі Королівських автоперегонів сезону-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

Британська стайня підтвердила участь 24-річного пілота в Гран-прі Бахрейну 3-5 березня. Нещодавня травма канадця не завадить його виступу на автодромі "Сахір".

"Пропустити тести в Бахрейні було дуже прикро. Жалкую, що втратив три дні, впродовж яких можна було попрацювати на трасі. Але враховуючи мої ушкодження разом із командою вирішили, що краще повністю сфокусуватися на відновленні, щоб підготуватися до прийдешнього вікенду та сезону загалом", – заявив Стролл.

Гонщик травмувався під час велотренування. Він заїхав до ями, випав із сідла та ушкодив праву руку. Стролл навіть зазнав невеликого хірургічного втручання на травмованому зап'ясті. Про всяк випадок, "Астон Мартін" залишила в Бахрейні двох резервістів – Феліпе Друговіча та Стоффеля Вандорна.

Прийдешній сезон стане для канадця сьомим у F1. Торік Стролл набрав 18 очок і фінішував у загальному заліку за межами топ-10. Найкращий результат канадець показав у Сингапурі, завершивши гран-прі на 6-й сходинці. У Кубку конструкторів "Астон Мартін" посів 7-ме місце.

До слова, раніше "Феррарі" показала болід SF23 на прийдешній сезон Формули-1.

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