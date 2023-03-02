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Середняк Формулы-1 подтвердил участие пилота в Гран-при Бахрейна: он сломал запястье

Фото: Лэнс Стролл готов стартовать в чемпионате (facebook.com/AstonMartinF1Team)
Автор: Антон Федорцив

Канадский гонщик Лэнс Стролл сядет за руль "Астон Мартина" на первом этапе Королевской автогонки сезона-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды.

Британская конюшня подтвердила участие 24-летнего пилота в Гран-при Бахрейна 3-5 марта. Недавняя травма канадца не помешает его выступлению на автодроме "Сахир".

"Пропустить тесты в Бахрейне было очень досадно. Жалею, что потерял три дня, в течение которых можно было поработать на трассе. Но учитывая мои повреждения вместе с командой решили, что лучше полностью сфокусироваться на восстановлении, чтобы подготовиться к грядущему уикенду и сезону в целом", – заявил Стролл.

Гонщик травмировался во время велотренировки. Он въехал в яму, выпал из седла и повредил правую руку. Стролл даже подвергся небольшому хирургическому вмешательству на травмированном запястье. На всякий случай "Астон Мартин" оставила в Бахрейне двух резервистов – Фелипе Друговича и Стоффеля Вандорна.

Грядущий сезон станет для канадца седьмым в F1. В прошлом году Стролл набрал 18 очков и финишировал в общем зачете за пределами топ-10. Лучший результат канадец показал в Сингапуре, завершив гран-при на 6-й строчке. В Кубке конструкторов "Астон Мартин" занял 7-е место.

К слову, ранее "Феррари" показала болид SF23 на предстоящий сезон Формулы-1.

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