Середняк Формули-1 перейде на двигуни "Мерседес": відомі терміни

Сторони підписали договір про постачання силових установок і коробок передач. Технічна співпраця розпочнеться з 2026 року.

"Альпін" після сезону-2025 відмовиться від двигунів "Рено". Новим мотористом британсько-французької стайні стане один із грандів Формули-1 – "Мерседес". Угода розрахована мінімум до 2030 року. Терміни постачання КП наразі невідомі.

"Рено" оголосив про закриття програми F1 на початку жовтня. Рішення пов'язують з критикою двигунів менеджером Флавіо Бріаторе. Він повернувся на керівну посаду в "Альпін", щоб підвищити конкурентоспроможність стайні. Команда також цікавилася двигунами "Хонди".

У нинішньому сезоні "Альпін" набрала 49 очок. Британсько-французька стайня піднялася на 6-те місце в Кубку конструкторів після Гран-прі Сан-Паулу. Там її пілоти – Естебан Окон і П'єр Гаслі – сенсаційно фінішували другим і третім відповідно.