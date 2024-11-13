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Середняк Формулы-1 перейдет на двигатели "Мерседес": известны сроки

Фото: Альпин станет клиентской командой в 2026 году (x.com/AlpineF1Team)
Автор: Антон Федорцив

Британско-французская конюшня "Альпин" договорилась о сотрудничестве с немецким автопроизводителем "Мерседес" под эгидой Королевы автоспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды.

Стороны подписали договор о поставках силовых установок и коробок передач. Техническое сотрудничество начнется с 2026 года.

"Альпин" после сезона-2025 откажется от двигателей "Рено". Новым мотористом британско-французской конюшни станет один из грандов Формулы-1 – "Мерседес". Соглашение рассчитано минимум до 2030 года. Сроки поставки КП пока неизвестны.

"Рено" объявил о закрытии программы F1 в начале октября. Решение связывают с критикой двигателей менеджера Флавио Бриаторе. Он вернулся на руководящую должность в "Альпин", чтобы повысить конкурентоспособность конюшни. Команда также интересовалась двигателями "Хонды".

В нынешнем сезоне "Альпин" набрала 49 очков. Британско-французская конюшня поднялась на 6-е место в Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу. Там ее пилоты – Эстебан Окон и Пьер Гасли – сенсационно финишировали вторым и третьим соответственно.

 

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MercedesФормула-1