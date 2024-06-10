Середняк Формули-1 обманом змусив скандального пілота пропустити напарника: відомі деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reddit .

Британсько-французька команда спровокувала внутрішній інцидент на фініші канадського етапу F1. Наприкінці гонки керівництво стайні вирішило поміняти пілотів місцями.

Інженер Окона попросив француза пропустити співвітчизника Гаслі, щоб той зміг атакувати гонщика РБ Ріккардо, який ішов попереду. Окон неохоче погодився на обмін із умовою повернення позиції в разі невдачі маневру партнера. Гаслі так і не пройшов австралійця, але стайня не погодила зворотний обмін.

Окон стартував останнім на Гран-прі Канади та міг фінішувати на 9-й позиції. Однак, через рішення "Альпін" змушений був задовольнитися десятим місцем. У розмові з пресою Окон підтвердив, що чекав на повернення позиції. Згодом у мережу виклали повні радіоперемовини французького пілота з інженером.

Фрагмент перемовин Естебана Окона з командою:

Інженер: Естебане, машини не мінятимуться позиціями. Атакуй до фінішу, будь ласка.

Окон: Ага. чудово. Дякую, чудово. Дякую.

Інженер: ОК, радіо все ще працює.

Окон: Так, друже. Так-так, ви молодці. ОК. Ага, окей. Без коментарів. Дуже класно. Дуже класно. ОК, друже.

Інженер: Гаразд, слухай. Ми все одно приїхали десятими. Ми все одно заробили очко, добре? Попереду ще довгий шлях. Знаю, знаю, знаю, знаю, що це засмучує.

Окон: Я зробив те, що повинен був, це найважливіше. Але ви, хлопці, не зробили того, що повинні були. Ось так.

Раніше "Альпін" оголосила про завершення співпраці з Оконом після сезону-2024. Цей змагальний рік – шостий для француза, який часто потрапляє в дрібні та серйозні інциденти, за кермом команди. Раніше він захищав кольори "Манора" та "Форс Індії".