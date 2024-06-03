Середняк Формули-1 анонсував звільнення пілота команди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди .

Нинішній сезон буде для 27-річного пілота останнім за кермом "Альпін". Він приєднався до стайні на початку сезону-2020.

Окон і команда досягли взаємної згоди щодо завершення співпраці. Сторони окремо підкреслили, що інцидент із партнером по стайні П'єром Гаслі на Гран-прі Монако на рішення не вплинув. Імовірно, що й інший пілот "Альпін" піде з команди наприкінці року.

У нинішньому сезоні Окон набрав лише 1 очко. Він фінішував десятим на Гран-прі Маямі. Тим часом Гаслі завоював 1 пункт в Монте-Карло.

Хто такий Естебан Окон

Уродженець Еврьо, прийшов у картинг в 10 років. На юнацькому рівні став чемпіоном європейської Формули-3 та GP3 Series.

На рівні Формули-1 був тест-пілотом "Лотуса" та "Рено", а посеред сезону-2016 дебютував у Королеві автоспорту за кермом "Манора" (9 гран-прі). Потім провів два сезони за "Форс Індію", а в 2020-му повернувся в "Рено", що згодом трансформувався в "Альпін".

Сенсаційно виграв Гран-прі Угорщини в 2021 році. Загалом провів 141 гран-прі та тричі зійшов на подіум.