Середняк Формулы-1 обманом заставил скандального пилота пропустить напарника: известны детали
Конюшня Королевы автоспорта "Альпин" удивила приоритетами на Гран-при Канады, заставив Эстебана Окона отдать позицию Пьеру Гасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reddit.
Британско-французская команда спровоцировала внутренний инцидент на финише канадского этапа F1. В конце гонки руководство конюшни решило поменять пилотов местами.
Инженер Окона попросил француза пропустить соотечественника Гасли, чтобы тот смог атаковать идущего впереди гонщика РБ Риккардо. Окон неохотно согласился на обмен с условием возвращения позиции при неудаче маневра партнера. Гасли так и не прошел австралийца, но конюшня не согласовала обратный обмен.
Окон стартовал последним на Гран-при Канады и мог финишировать на 9-й позиции. Однако из-за решения "Альпин" вынужден был удовлетвориться десятым местом. В разговоре с прессой Окон подтвердил, что ожидал возвращения позиции. Впоследствии в сеть выложили полные радиопереговоры французского пилота с инженером.
Фрагмент переговоров Эстебана Окона с командой:
Инженер: Эстебан, машины не будут меняться позициями. Атакуй до финиша, пожалуйста.
Окон: Ага. прекрасно. Спасибо замечательно. Спасибо.
Инженер: ОК, радио все еще работает.
Окон: Да, приятель. Да-да, вы молодцы. ОК. Ага, окей. Без комментариев. Очень классно. Очень классно. ОК, приятель.
Инженер: Ладно, слушай. Мы все равно приехали десятыми. Мы все равно заработали очко, ладно? Впереди еще длинный путь. Знаю, знаю, знаю, знаю, что это огорчает.
Окон: Я сделал то, что должен был, это самое важное. Но вы, ребята, не сделали того, что должны были. Вот так.
Ранее "Альпин" объявила о завершении сотрудничества с Оконом после сезона-2024. Этот соревновательный год – шестой для француза, часто попадающего в мелкие и серьезные инциденты, за рулем команды. Ранее он защищал цвета "Манора" и "Форс Индии".
К слову, нидерландец Ферстаппен торжествовал на Гран-при Канады со второй позиции на старте.
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