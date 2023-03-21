Середняк АПЛ повернув до керма команди легендарного тренера: йому 75 років

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

75-річний фахівець вдруге очолив "орлів". Досвідчений тренер підписав із лондонцями контракт до кінця сезону.

Ходжсон обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Патріка Вієйра. З французом на чолі "Пелас" потрапили до кризи з 11-матчевою серією без перемог у чемпіонаті Англії. У неділю "орли" розгромно поступилися "Арсеналу" (1:4), а діями команди керував в. о. головного тренера Падді Маккарті.

Уперше Ходжсон очолив "Крістал Пелас" після невдалого старту сезону 2017/18. Англійський фахівець зумів фінішувати з лондонцями на 11-й сходинці АПЛ, а потім "орли" ще тричі завершили чемпіонат у середині турнірної таблиці. Наразі "Пелас" ідуть на 12-й сходинці, але випереджають зону вильоту всього на 3 очки.

Хто такий Рой Ходжсон

Англійський футболіст і тренер. Кар'єру менеджера розпочав за межами Туманного Альбіону. Майже 20 років тренував у Швеції та Швейцарії, а в 1995-1997 рр. працював із міланським "Інтером".

Після двох невдалих спроб закріпитися в Англії ("Брістоль Сіті", "Блекберн") освоївся у "Фулхемі". Сенсаційно дійшов із лондонцями до фіналу Ліги Європи 2009/10 та перебрався в "Ліверпуль", із яким пропрацював лише півроку. У 2012-2016 рр. керував збірною Англії та виступив із нею на Євро-2012, ЧС-2014 та Євро-2016.

Став віковим рекордсменом елітного дивізіону Англії. Вільно спілкується шведською, німецькою, італійською і французькою.