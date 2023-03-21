Середняк АПЛ вернул к рулю команды легендарного тренера: ему 75 лет

Руководство лондонского "Кристал Пэлас" назначило новым главным тренером Роя Ходжсона. Он работал с командой в 2017-2021 гг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

75-летний специалист во второй раз возглавил "орлов". Опытный тренер подписал с лондонцами контракт до конца сезона.

Ходжсон занял ставший вакантным после отставки Патрика Виейра пост. С французом во главе "Пэлас" попали в кризис с 11-матчевой серией без побед в чемпионате Англии. В воскресенье "орлы" разгромно уступили "Арсеналу" (1:4), а действиями команды руководил и. о. главного тренера Падди Маккарти.

Впервые Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас" после неудачного старта сезона 2017/18. Английский специалист сумел финишировать с лондонцами на 11-й строчке АПЛ, а затем "орлы" еще трижды завершили чемпионат в середине турнирной таблицы. В данный момент "Пэлас" идут на 12-й строчке, но опережают зону вылета всего на 3 очка.

Кто такой Рой Ходжсон

Английский футболист и тренер. Карьеру менеджера начал за пределами Туманного Альбиона. Около 20 лет тренировал в Швеции и Швейцарии, а в 1995-1997 гг. работал с миланским "Интером".

После двух неудачных попыток закрепиться в Англии ("Бристоль Сити", "Блэкберн") освоился в "Фулхэме". Сенсационно дошел с лондонцами до финала Лиги Европы 2009/10 и перебрался в "Ливерпуль", с которым проработал всего полгода. В 2012-2016 гг. руководил сборной Англии и выступил с ней на Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.

Стал возрастным рекордсменом элитного дивизиона Англии. Свободно общается на шведском, немецком, итальянском и французском.