Середняк АПЛ звільнив чемпіонату світу-1998 з посади головного тренера

Керівництво лондонського "Крістал Пелас" попрощалося з французьким фахівцем Патріком Вієйра. Він працював із командою з літа 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

46-річний фахівець втратив роботу на фоні 11-матчевої серії без перемог у чемпіонаті Англії. Востаннє "орли" перемагали в Прем'єр-лізі ще торік, коли 31 грудня переграли "Борнмут" на виїзді (2:0).

Упродовж майже трьох місяців "Пелас" із Вієйра на чолі набрав усього 5 очок в АПЛ, а також вилетів із Кубка Англії. Утім, запас періоду до Різдва впродовж тривалого часу дозволяв лондонцям почуватися у відносній безпеці. Наразі "орли" йдуть на 12-й сходинці, але перевага над зоною вильоту складає всього 4 пункти.

Вієйра почав працювати з "Крістал Пелас" перед сезоном 2021/22. Дебютна кампанія під орудою француза завершилася 12-м місцем у Прем'єр-лізі та півфіналом Кубка Англії. Загалом Вієйра провів на чолі "Пелас" 74 матчі, в яких "орли" здобули 22 перемоги та 25 поєдинків звели внічию.

Хто такий Патрік Вієйра

Уродженець Дакара, на професіональному рівні дебютував за "Канн" у сезоні 1993/94. За час ігрової кар'єри виграв 4 Скудетто та тричі тріумфував у чемпіонаті Англії.

Після сезону 1995/96 у складі "Мілана" перебрався в лондонський "Арсенал". Провів у лавах "канонірів" 9 років і здобув 3 чемпіонські титули. Пізніше захищав кольори "Ювентуса", міланського "Інтера" та "Манчестер Сіті". У складі збірної Франції виграв ЧС-1998 та Євро-2000.

Вієйра-тренер розпочав кар'єру в "Нью-Йорк Сіті". Працював там у 2016-2018 рр., а наступні два роки провів на чолі "Ніцци".