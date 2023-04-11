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Середняк АПЛ нарвався на космічний штраф від ФІФА: що трапилося

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Лідс, Вівторок 11 квітня 2023 13:10
Середняк АПЛ нарвався на космічний штраф від ФІФА: що трапилося Фото: Жан-Кевін Огюстен неабияк збагатиться завдяки "Лідсу" (facebook.com/fcbasel1893)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зобов'язала англійський "Лідс Юнайтед" виплатити 24,5 млн фунтів компенсації колишньому форварду команди Жану-Кевіну Огюстену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

Палата з вирішення спорів ФІФА ухвалила рішення щодо скарги француза на невиконання "павичами" контрактних умов. Претензії нападника задоволені частково.

"Лідс" тепер зобов'язаний заплатити 24,5 млн фунтів компенсації Огюстену. 25-річний форвард позивався через історію трирічної давнини. Тоді "павичі" орендували француза в РБ "Лейпциг" зі зобов'язанням викупити контракт у разі виходу до АПЛ. Йоркширці піднялися до еліти, але повноцінний трансфер не оформили.

Тоді "Лідс" аргументував відмову від переходу часовими рамками. Перерваний пандемією коронавірусу сезон тривав довше запланованого терміну. Як наслідок, підвищення у класі відбулося після фактичного завершення орендної угоди – 17 липня.

Найімовірніше, сума компенсації нарахована за умови 5-річного контракту Огюстена з "Лідсом" із окладом 90 тисяч фунтів на тиждень. Менеджмент "павичів" подав апеляцію на рішення ФІФА щодо виплат форварду, який тепер захищає кольори швейцарського "Базеля".

До слова, напередодні порівняли графіки "Арсенала" та "Манчестер Сіті" в чемпіонських перегонах АПЛ.

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