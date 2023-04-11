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Середняк АПЛ нарвался на космический штраф от ФИФА: что произошло

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Лидс, Вторник 11 апреля 2023 13:10
Середняк АПЛ нарвался на космический штраф от ФИФА: что произошло Фото: Жан-Кевин Огюстен изрядно обогатится благодаря "Лидсу" (facebook.com/fcbasel1893)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала английский "Лидс Юнайтед" выплатить 24,5 млн фунтов компенсации бывшему форварду команды Жану-Кевину Огюстену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Палата по разрешению споров ФИФА приняла решение по жалобе француза на невыполнение "павлинами" контрактных условий. Претензии нападающего удовлетворены частично.

"Лидс" теперь обязан заплатить 24,5 млн фунтов компенсации Огюстену. 25-летний форвард судился из-за истории трехлетней давности. Тогда "павлины" арендовали француза у РБ "Лейпциг" с обязательством выкупить контракт в случае выхода в АПЛ. Йоркширцы поднялись в элиту, но полноценный трансфер не оформили.

Тогда "Лидс" аргументировал отказ от перехода временными рамками. Прерванный пандемией коронавируса сезон длился дольше запланированного срока. Как следствие, повышение в классе произошло после фактического завершения арендного соглашения – 17 июля.

Скорее всего, сумма компенсации начислена при условии 5-летнего контракта Огюстена с "Лидсом" с окладом 90 тысяч фунтов в неделю. Менеджмент "павлинов" подал апелляцию на решение ФИФА по выплате форварда, который теперь защищает цвета швейцарского "Базеля".

К слову, накануне сравнили графики "Арсенала" и "Манчестер Сити" в чемпионской гонке АПЛ.

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