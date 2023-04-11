Середняк АПЛ нарвался на космический штраф от ФИФА: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic .

Палата по разрешению споров ФИФА приняла решение по жалобе француза на невыполнение "павлинами" контрактных условий. Претензии нападающего удовлетворены частично.

"Лидс" теперь обязан заплатить 24,5 млн фунтов компенсации Огюстену. 25-летний форвард судился из-за истории трехлетней давности. Тогда "павлины" арендовали француза у РБ "Лейпциг" с обязательством выкупить контракт в случае выхода в АПЛ. Йоркширцы поднялись в элиту, но полноценный трансфер не оформили.

Тогда "Лидс" аргументировал отказ от перехода временными рамками. Прерванный пандемией коронавируса сезон длился дольше запланированного срока. Как следствие, повышение в классе произошло после фактического завершения арендного соглашения – 17 июля.

Скорее всего, сумма компенсации начислена при условии 5-летнего контракта Огюстена с "Лидсом" с окладом 90 тысяч фунтов в неделю. Менеджмент "павлинов" подал апелляцию на решение ФИФА по выплате форварда, который теперь защищает цвета швейцарского "Базеля".