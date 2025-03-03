Середня зарплата досягла 21,5 тисяч гривень, але в окремих сферах платять 40-50 тисяч

За даними статистичного відомства, найвища заробітна плата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 38,2% до 52 457 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому одержують 41 384 гривень. Зростання на 20,3%.

Далі йде "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 29 200 гривень. Ріст на 24,7%.

У сфері "Державне управління та оборона" зарплати зросли на 24,4% до 29 099 гривень.

Найнижчі зарплати в освіті - 14 593 гривень. За рік зарплати зросли на 17,3%.

Зарплати в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, доларова зарплата в Україні за 2024 рік зросла на 12,1% (на 58 доларів) до 535 доларів. Вона вища за довоєнний рівень: 2021 року зарплата становила 514 доларів.

Крім того, у 2024 році зростання зарплат значно випередило інфляцію. За даними Держстату, середньорічна інфляція становила 6,5%. Таким чином, зростання реальної зарплати було на рівні 16,6%

Вже у ІІІ кварталі 2024 року реальні зарплати перевищили довоєнні рівні у більшості видів економічної діяльності.