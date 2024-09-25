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Середня зарплата чиновників перевищила 55 тисяч гривень: у яких відомствах платять найбільше

Фото: Зарплата чиновників перевищила 55 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади. У серпні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 55,8 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

У в порівнянні з січнем зарплата зросла на 44,6%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.

Таким чином, зарплата чиновників суттєво перевищує середній рівень по України. У другому кварталі зарплата штатних працівників (до вирахування податків) становила 21 тисячу гривень.

Рейтинг із зарплат

За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують зарплату у 111,9 тисяч гривень. У комісії працює 531 особа. Зарплата її керівництва одна з найвищих - 223,6 тисяч гривень.

Високі зарплати в Антимонопольному комітеті - 97,0 тисяч гривень в середньому. Тут працює 262 особи. Зарплата керівництва - 191,2 тисяч гривень.

У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата 71,5 тисяч гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, - 682 осіб. Керівництву платять 121,8 тисяч гривень.

Кількість чиновників в Україні

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працювало 169 тисяч осіб. Протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тисяч осіб.

У грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.

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Зарплата в Україні