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Средняя зарплата чиновников превысила 55 тысяч гривен: в каких ведомствах платят больше всего

Фото: Зарплата чиновников превысила 55 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов обновило данные по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти. В августе 2024 года средняя зарплата в госорганах составила 55,8 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В сравнении с январем зарплата выросла на 44,6%. В начале года она составила 38,6 тысячи гривен.

Таким образом, зарплата чиновников существенно превышает средний уровень по Украине. Во втором квартале зарплата штатных работников (до вычета налогов) составила 21 тысячу гривен.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают зарплату в 111,9 тысячи гривен. В комиссии работает 531 человек. Зарплата ее руководства одна из самых высоких – 223,6 тысяч гривен.

Высокие зарплаты в Антимонопольном комитете – 97,0 тысяч гривен в среднем. Здесь работает 262 человека. Зарплата руководства – 191,2 тысяч гривен.

В Секретариате Кабинета министров средняя зарплата 71,5 тысячи гривен. Фактическая численность работников, получающих зарплату, – 682 человек. Руководству платят 121,8 тысячи гривен.

Количество чиновников в Украине

Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работало 169 тысяч человек. В 2023 году фактическая численность работников сократилась на 6,8 тысяч человек.

В декабре 2023 года Кабинет министров одобрил реформу оплаты труда государственных служащих, которая позволит сэкономить 8 млрд гривен в год.

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Зарплата в Украине