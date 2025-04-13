Середня пенсія в Україні зросла на 15 доларів і перевищила довоєнний рівень

За даними ПФУ, середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 552 гривні, або на 9,5%, до 6 341 гривні.

Офіційний курс долара знизився на 1,4%, що прискорило зростання пенсій у доларовому еквіваленті. Середня пенсія зросла на 15 доларів і становила 153 долари.

В Україні доступні дані Держстату щодо середньої пенсії з 1996 по 2018 рік. За останні роки інформацію публікує Пенсійний фонд України.

Дані свідчать, що 1997 року пенсія становила 52 гривні. До квітня 2025 року вона зросла у 122 рази до 6 341 гривні.

Але курс долара за цей період зріс у 22 рази - з 1,9 до 41,5 грн/долар. Таким чином, доларова пенсія українців зросла в 5,6 раза з 27 до 153 доларів.

Максимальне зростання було зафіксовано 2004 року, коли пенсії підвищили майже вдвічі - з 34 до 60 доларів. Але після початку війни Росії проти України 2014 року пенсії впали з 191 до 100 доларів.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році пенсії змінилися несуттєво, але все ж зросли.