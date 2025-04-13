Средняя пенсия в Украине выросла на 15 долларов и превысила довоенный уровень

По данным ПФУ, средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 552 гривен или на 9,5% до 6 341 гривен.

Официальный курс доллара снизился на 1,4%, что ускорило рост пенсий в долларовом эквиваленте. Средняя пенсия выросла на 15 долларов и составила 153 доллара.

В Украине доступны данные Госстата по средней пенсии с 1996 по 2018 год. За последние годы информацию публикует Пенсионный фонд Украины.

Данные свидетельствуют, что в 1997 году пенсия составляла 52 гривны. К апрелю 2025 года она выросла в 122 раза до 6 341 гривны.

Но курс доллара за этот период вырос в 22 раза - с 1,9 до 41,5 грн/доллар. Таким образом, долларовая пенсия украинцев выросла в 5,6 раза с 27 до 153 долларов.

Максимальный рост был зафиксирован в 2004 году, когда пенсии повысили почти в два раза - с 34 до 60 долларов. Но после начала войны России против Украины в 2014 году пенсии упали с 191 до 100 долларов.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году пенсии изменились несущественно, но все же выросли.