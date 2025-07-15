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Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 15 доларів

Україна, Вівторок 15 липня 2025 14:59
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Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 15 доларів Фото: середня пенсія в Україні зросла до 150 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середній розмір пенсії в Україні з початку 2025 року зріс на 594 гривні, або на 10,7%, до 6 410 гривень. Середня пенсія зросла на 15 доларів і становила 153 долари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Офіційний курс долара з початку року знизився на 0,6%, що трохи прискорило зростання пенсій у доларовому еквіваленті.
Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 15 доларів

Дані за 30 років

В Україні доступні дані Держстату щодо середньої пенсії з 1996 по 2018 рік. За останні роки інформацію публікує Пенсійний фонд України.

Дані свідчать, що 1997 року пенсія становила 52 гривні. До 2025 року вона зросла у 124 рази до 6 410 гривень.

Але курс долара за цей період зріс у 22 рази - з 1,9 до 41,8 грн/долар. Таким чином, доларова пенсія українців зросла в 5,6 раза з 27 до 153 доларів.

Максимальне зростання було зафіксовано 2004 року, коли пенсії підвищили майже вдвічі - з 34 до 60 доларів. Після початку війни Росії проти України 2014 року пенсії впали зі 191 до 100 доларів.

Після повномасштабного вторгнення 2022 року пенсії змінилися несуттєво, але все ж зростали. Інфляція призвела до того, що реальні доходи пенсіонерів в Україні знижуються з середини минулого року.

Нагадаємо, у 2024 році доларова зарплата перевищила довоєнний рівень і досягла 535 доларів. Про те, як змінювалася зарплата українців за останні 30 років, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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