Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 15 долларов

Средний размер пенсии в Украине с начала 2025 года вырос на 594 гривны или на 10,7% до 6 410 гривен. Средняя пенсия выросла на 15 долларов и составила 153 доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Официальный курс доллара с начала года снизился на 0,6%, что немного ускорило рост пенсий в долларовом эквиваленте.



Данные за 30 лет

В Украине доступны данные Госстата по средней пенсии с 1996 по 2018 год. За последние годы информацию публикует Пенсионный фонд Украины.

Данные свидетельствуют, что в 1997 году пенсия составляла 52 гривны. К 2025 году она выросла в 124 раза до 6 410 гривен.

Но курс доллара за этот период вырос в 22 раза - с 1,9 до 41,8 грн/доллар. Таким образом, долларовая пенсия украинцев выросла в 5,6 раза с 27 до 153 долларов.

Максимальный рост был зафиксирован в 2004 году, когда пенсии повысили почти в два раза - с 34 до 60 долларов. После начала войны России против Украины в 2014 году пенсии упали с 191 до 100 долларов.

После полномасштабного вторжения в 2022 году пенсии изменились несущественно, но все же росли. Инфляция привела к тому, что реальные доходы пенсионеров в Украине снижаются с середины прошлого года.