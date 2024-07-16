Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 430 гривень: скільки платили у липні

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 липня 2024 року. Загалом в Україні було 10,3 млн пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

Середній розмір пенсії з початку року зріс на 431,37 гривень або на 8,0% до 5 816,62 гривень.

При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 4,3%.

Індексація пенсій

Нагадаємо, в Україні провели індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.