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Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 430 гривен: сколько платили в июле

Украина, Вторник 16 июля 2024 08:21
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Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 430 гривен: сколько платили в июле Фото: пенсии с начала года выросли на 430 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2024 года. Всего в Украине было 10,3 млн пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 гривен или на 8,0% до 5 816,62 гривен.

При этом инфляция в Украине с начала 2024 года составила 4,3%.

Индексация пенсий

Напомним, в Украине провели индексацию пенсий с 1 марта 2024 года.

  • На 8% индексированы пенсии для:
  • 9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях
  • 596 тысяч пенсионеров силовых ведомств
  • 97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. Среднегодовая инфляция составила 12,9%.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4 622,59 гривен.

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