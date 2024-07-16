Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 430 гривен: сколько платили в июле

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2024 года. Всего в Украине было 10,3 млн пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 гривен или на 8,0% до 5 816,62 гривен.

При этом инфляция в Украине с начала 2024 года составила 4,3%.

Индексация пенсий

Напомним, в Украине провели индексацию пенсий с 1 марта 2024 года.