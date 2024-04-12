Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 500 гривень: скільки платили у квітні

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.

При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 1,2%.

Індексація пенсій

Нагадаємо, уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року . На 8% індексовано пенсії для: