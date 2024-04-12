Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 500 гривен: сколько платили в апреле
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 апреля 2024 года. Средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 гривен или на 9,6% до 5 743,27 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным ПФУ, количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.
При этом инфляция в Украине с начала 2024 года составила 1,2%.
Индексация пенсий
Напомним, правительство решило провести индексацию пенсий с 1 марта 2024 года. На 8% индексированы пенсии для:
- 9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях
- 596 тысяч пенсионеров силовых ведомств
- 97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.
Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. Среднегодовая инфляция составила 12,9%.
За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4 622,59 гривен.