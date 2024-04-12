Средняя пенсия в Украине с начала года выросла на 500 гривен: сколько платили в апреле

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 апреля 2024 года. Средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 гривен или на 9,6% до 5 743,27 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

По данным ПФУ, количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 361 832 человека до 10 154 705.

При этом инфляция в Украине с начала 2024 года составила 1,2%.

Индексация пенсий

Напомним, правительство решило провести индексацию пенсий с 1 марта 2024 года. На 8% индексированы пенсии для: