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В середньому Україна нищить по 3 ворожі танки за день, - SPRAVDI

Фото: Україна нищить по 3 ворожі танки за день (t.me suspilnechernihiv)
Автор: Каріна Левицька

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація втратила вже понад 3000 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

"Станом на 9 травня загальна кількість візуально задокументованих втрат (які від реальних завжди відрізняються у менший бік) російських танків сягнула 3000 одиниць", - повідомили в центрі. 

За цими підрахунками виходить, що в середньому за кожен з 806 днів повномасштабного вторгнення українці знищували по 3,72 танка. У список входять:

  • знищені (2001),
  • пошкоджені (156),
  • покинуті (329),
  • трофейні машини (514).

 

Втрати Росії у війні проти України

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби в Україні відбулося 95 бойових зіткнень.

Детальніше про втрати росіян та ситуацію на фронті можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми також повідомляли, що вчора, 9 травня, прикордонники за допомогою дронів знищили шість ворожих мотоциклів окупантів під Бахмутом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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