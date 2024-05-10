В среднем Украина уничтожает по 3 вражеских танка в день, - SPRAVDI

"По состоянию на 9 мая общее количество визуально задокументированных потерь (от реальных всегда отличающихся в меньшую сторону) российских танков достигло 3000 единиц", - сообщили в центре.

По этим подсчетам следует, что в среднем за каждый из 806 дней полномасштабного вторжения украинцы уничтожали по 3,72 танка. В список входят: