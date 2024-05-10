В среднем Украина уничтожает по 3 вражеских танка в день, - SPRAVDI

С начала полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация потеряла уже более 3000 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).
"По состоянию на 9 мая общее количество визуально задокументированных потерь (от реальных всегда отличающихся в меньшую сторону) российских танков достигло 3000 единиц", - сообщили в центре.
По этим подсчетам следует, что в среднем за каждый из 806 дней полномасштабного вторжения украинцы уничтожали по 3,72 танка. В список входят:
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки в Украине произошло 95 боевых столкновений.
Детальнее о потерях россиян и ситуации на фронте можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме того, мы также сообщали, что вчера, 9 мая, пограничники с помощью дронов уничтожили шесть вражеских мотоциклов кафиров под Бахмутом.
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