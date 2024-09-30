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В середньому по 44 "Шахеди": вересень став першим місяцем, коли РФ атакувала дронами щодня

Ілюстративне фото: РФ атакувала дронами Україну у вересні щодня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація у вересні цього року кожного дня запускала безпілотники по типу "Шахед" по території України. Було збито 1107 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію Inform.

Цього місяця росіяни запускали свої безпілотники щодня. Частину з них було знищено силами протиповітряної оборони. Частина - втрачені під дією РЕБ, а ще декілька - залетіли на території Білорусі, або повернулись назад до Росії.

В середньому, щодня по території України запускалось по 44 "Шахеди". Зокрема, в ніч на 30 вересня ворог запустив по території Україні 76 засобів повітряного нападу - серед них 73 дрони по типу "Шахед". А от минулої ночі загарбники запустили всього 22 ударних дрони.

А в ніч проти 14 вересня запустили Україною 76 "Шахедів". ППО не збила чотири з них.

Обстріли України

З початку повномасштабного вторгнення російські сили регулярно здійснюють масовані атаки на Україну, зокрема на об'єкти енергетичної інфраструктури. Крім того, майже щоночі противник запускає безпілотники типу Shahed по українській території.

Зокрема, за словами президента України Володимира Зеленського, за минулий тиждень РФ застосувала по Україні майже 900 КАБів та більше 300 "Шахедів". Також окупанти запустили понад 40 ракет.

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Війна в УкраїніАтака дронів