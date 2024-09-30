В среднем по 44 "Шахеда": сентябрь стал первым месяцем, когда РФ атаковала дронами каждый день

В этом месяце россияне запускали свои беспилотники каждый день. Часть из них была уничтожена силами противовоздушной обороны. Часть - потерянные под действием РЭБ, а еще несколько - залетели на территории Беларуси или вернулись обратно в Россию.

В среднем, ежедневно по территории Украины запускалось по 44 "Шахеда". В частности, в ночь на 30 сентября враг запустил по территории Украины 76 средств воздушного нападения – среди них 73 дрона по типу "Шахед". А вот минувшей ночью захватчики запустили всего 22 ударных дрона.

А в ночь на 14 сентября запустили Украиной 76 "Шахедов". ПВО не сбило четыре из них.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения российские силы регулярно совершают массированные атаки на Украину, в том числе на объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, почти каждую ночь противник запускает беспилотники типа Shahed по украинской территории.

В частности, по словам президента Украины Владимира Зеленского, за прошлую неделю РФ применила по Украине почти 900 КАБов и более 300 "Шахедов". Также оккупанты запустили более 40 ракет.

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