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В середине Рубежного начался позиционный бой. Возможное наступление на Северодонецк

Фото: глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Мария Кучерявец

В середине города Рубежное Луганской области начался позиционный бой. Тем временем российские войска могут осуществить наступление на Северодонецк со стороны оккупированного Счастья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая во время видеообращения.

"В Рубежном начался позиционный бой в середине города. Целую ночь оккупанты обстреливали все населенные пункты свободной Луганщины", - сказал Гайдай.

По его словам, оккупанты не оставляют попыток осуществить прорыв возле Попасной и Рубежного, но безуспешно, враг несет потери. Все атаки отбиваются.

"Возможное наступление на Северодонецк может произойти со стороны оккупированного Счастья. Группировка россиян на Луганщине - около 60 тысяч убийц. ВСУ готовы дать отпор", - резюмировал Гайдай.

Напомним, российские оккупанты обстреляли в Северодонецке здание средней школы и две жилые многоэтажки. В результате произошли пожары в домах.

Ранее сообщалось, что 9 апреля войска РФ спровоцировали химическую атаку в Рубежном - после попадания их снаряда в цистерну с азотной кислотой образовалось ядовитое облако.

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СеверодонецкРубежноеВойна России против Украины