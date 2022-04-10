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В середині Рубіжного почався позиційний бій. Можливий наступ на Сєвєродонецьк

Фото: голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Марія Кучерявець

У середині міста Рубіжне Луганської області почався позиційний бій. Тим часом російські війська можуть здійснити наступ на Сєвєродонецьк з боку окупованого Щастя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая під час відеозвернення.

"У Рубіжному розпочався позиційний бій в середині міста. Цілу ніч окупанти обстрілювали всі населені пункти вільної Луганщини", - сказав Гайдай.

За його словами, окупанти не полишають спроб здійснити прорив біля Попасної та Рубіжного, але безуспішно, ворог несе втрати. Всі атаки відбиваються.

"Можливий наступ на Сєвєродонецьк може відбутися з боку окупованого Щастя. Угруповання росіян на Луганщині - близько 60 тисяч вбивць. ЗСУ готові дати відсіч", - резюмував Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли в Сєвєродонецьку будівлю середньої школи та дві житлові багатоповерхівки. В результаті сталися пожежі в будинках.

Раніше повідомлялося, що 9 квітня війська РФ спровокували хімічну атаку в Рубіжному - після попадання їх снаряда в цистерну з азотною кислотою утворилася отруйна хмара.

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СєвєродонецькРубежноеВійна Росії проти України