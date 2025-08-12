Середина року - час змін: кому зі знаків Зодіаку потрібно все почати спочатку

Середина року - ідеальний момент для перезавантаження. Астрологи виокремили декілька знаків Зодіаку, яким саме зараз варто переглянути свої пріоритети, залишити минуле позаду і зробити крок у нове життя.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

Цього року ви могли взяти на себе занадто багато, і тепер настав момент переосмислити напрямок. Всесвіт підштовхує вас не просто зупинитися, а повністю змінити маршрут.

Якщо щось не працює - не тримайтеся за це. Сміливо відпускайте старе і відкривайте двері новим можливостям, навіть якщо це означає кардинальні рішення.

Близнюки

Останні місяці могли бути емоційно виснажливими, і ви відчуваєте, що застрягли. Саме час знову поставити себе на перше місце і спробувати новий підхід до життя, роботи або стосунків.

Не бійтеся змін - вони принесуть свіже повітря у ваш щоденний ритм. Перезавантаження допоможе повернути внутрішню гармонію.

Терези

Ви довго намагалися балансувати між чужими очікуваннями та власними бажаннями. Але середина року дає шанс нарешті вибрати себе.

Скиньте те, що тисне або більше не резонує з вами - як у гардеробі, так і в житті. Новий етап розпочнеться тоді, коли ви чесно відповісте собі: "Чого хочу я?".