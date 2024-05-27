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Среди жертв - подросток. Полиция идентифицировала уже 14 тел в "Эпицентре" Харькова

Харьков, Понедельник 27 мая 2024 15:35
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Среди жертв - подросток. Полиция идентифицировала уже 14 тел в "Эпицентре" Харькова Фото: место обстрела "Эпицентра" в Харькове (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

На месте удара по "Эпицентру" в Харькове удалось идентифицировать 14 из 16 жертв. Среди них - 17-летний подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

"Благодаря исследованиям ДНК нам уже удалось опознать двенадцать жертв вражеского удара. Личности еще двоих установили почти сразу, на месте", - рассказал он.

В частности, по его словам, тело человека, которое нашли утром, принадлежит 17-летнему Кириллу.

"Парень жил в Харькове и в тот день, как и десятки других горожан, пришел в гипермаркет. Узнать его смогли за ДНК - образцы предоставила мама погибшего", - добавил Болвинов.

После этого на пепелище обнаружили останки еще одной жертвы.

"Остатки рабочей одежды указывают на то, что это один из работников гипермаркета. Идентификация продолжается. Число жертв на эту минуту - 16 человек", - отметил правоохранитель.

Поисковая операция продолжается, мы не прекращаем эту работу. Продолжается и идентификация.

Обстрел Харькова

25 мая российские войска обстреляли Харьков, ударив по гипермаркету "Эпицентр" и по центру города. В момент удара в супермаркете находилось большое количество посетителей и персонал.

Вчера вечером, 26 мая, стало известно про 16 погибших, больше 40 получили ранения. По последним данным, пять человек считаются пропавшими без вести.

Кроме того, количество раненых в результате ракетного удара по центру Харькова достигла 25 человек. 27 мая в Харькове объявлен днем траура.

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