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Серед затриманих посадовець ДСНС. СБУ викрила ще 4 "схеми" для ухилянтів

Фото: СБУ викрила ще 4 "схеми" для ухилянтів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України викрила ще 4 "схеми" ухилення від мобілізації. Серед затриманих - власник транспортної компанії, а також посадовець одного з підрозділів ДСНС у Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Київ та Тернопільська область 

Викрито трьох ділків, які відправляли ухилянтів до країн Євросоюзу як водіїв міжнародних пасажирських рейсів. "Схему" організував 48-річний киянин, який придбав на підставну особу транспортне підприємство.

"Клієнтів" підшукував спільник організатора "схеми" з Тернопільської області. Для перетину кордону їхні прізвища заздалегідь вносили до інформаційної системи "Шлях" як водіїв закордонних рейсів.

"Ще одна спільниця фігурантів супроводжувала псевдоводіїв до зарубіжного пункту призначання і поверталася в Україну вже за кермом мікроавтобуса. Для конспірації злочинних дій фігуранти кожні два тижні перереєстровували та змінювали номерні знаки своїх автомобілів", - пише пресслужба. 

Кропивницький 

"Затримано посадовця одного із підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. За хабарі він пропонував потенційним призовникам працевлаштуватися у ДСНС. Таким чином фігурант "гарантував" їм "бронь" від мобілізації", - розповідає СБУ. 

 

Фото: СБУ викрила ще 4 "схеми" для ухилянтів (t.me/SBUkr)

Закарпаття 

Двоє мешканців Тячівського району переправляли ухилянтів за кордон вплав через прикордонну річку. Зокрема у вартість "послуги" входив гідрокостюм, яким споряджали клієнтів.

Буковина 

Затримано мешканця Чернівецького району - працівника місцевої будівельної фірми, який допомагав ухилянтам перетнути кордон лісовими стежками.

Що загрожує? 

"Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - додає СБУ. 

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі затримали директора кадрової агенції, який переправляв ухилянтів до ЄС під виглядом заробітчан.

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Служба безпеки України