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Среди задержанных должностное лицо ГСЧС. СБУ разоблачила еще 4 "схемы" для уклонистов

Фото: СБУ разоблачила еще 4 "схемы" для уклонистов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины разоблачила еще 4 "схемы" уклонистов от мобилизации. Среди задержанных - владелец транспортной компании, а также должностное лицо одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Киев и Тернопольская область

Разоблачены трое дельцов, которые отправляли уклонистов в страны Евросоюза как водителей международных пассажирских рейсов. "Схему" организовал 48-летний киевлянин, который приобрел на подставное лицо транспортное предприятие.

"Клиентов" подыскивал сообщник организатора "схемы" из Тернопольской области. Для пересечения границы их фамилии заранее вносили в информационную систему "Шлях" как водителей заграничных рейсов.

"Еще одна сообщница фигурантов сопровождала псевдоводителей до зарубежного пункта назначения и возвращалась в Украину уже за рулем микроавтобуса. Для конспирации преступных действий фигуранты каждые две недели перерегистрировали и меняли номерные знаки своих автомобилей", - пишет пресс-служба.

Кропивницкий

"Задержан чиновник одного из подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области. За взятки он предлагал потенциальным призывникам трудоустроиться в ГСЧС. Таким образом фигурант "гарантировал" им "бронь" от мобилизации", - рассказывает СБУ.

 

Фото: СБУ разоблачила еще 4 "схемы" для уклонистов (t.me/SBUkr)

Закарпатье 

Двое жителей Тячевского района переправляли уклонистов за границу вплавь через пограничную реку. В частности, в стоимость "услуги" входил гидрокостюм, которым снаряжали клиентов.

Буковина 

Задержан житель Черновицкого района - работник местной строительной фирмы, который помогал уклонистам пересечь границу лесными тропами.

Что грозит? 

"Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - добавляет СБУ. 

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе задержали директора кадрового агентства, который переправлял уклонистов в ЕС под видом работников.

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Служба безопасности Украины