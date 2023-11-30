Среди задержанных должностное лицо ГСЧС. СБУ разоблачила еще 4 "схемы" для уклонистов

Киев и Тернопольская область

Разоблачены трое дельцов, которые отправляли уклонистов в страны Евросоюза как водителей международных пассажирских рейсов. "Схему" организовал 48-летний киевлянин, который приобрел на подставное лицо транспортное предприятие.

"Клиентов" подыскивал сообщник организатора "схемы" из Тернопольской области. Для пересечения границы их фамилии заранее вносили в информационную систему "Шлях" как водителей заграничных рейсов.

"Еще одна сообщница фигурантов сопровождала псевдоводителей до зарубежного пункта назначения и возвращалась в Украину уже за рулем микроавтобуса. Для конспирации преступных действий фигуранты каждые две недели перерегистрировали и меняли номерные знаки своих автомобилей", - пишет пресс-служба.

Кропивницкий

"Задержан чиновник одного из подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области. За взятки он предлагал потенциальным призывникам трудоустроиться в ГСЧС. Таким образом фигурант "гарантировал" им "бронь" от мобилизации", - рассказывает СБУ.

Фото: СБУ разоблачила еще 4 "схемы" для уклонистов (t.me/SBUkr)

Закарпатье

Двое жителей Тячевского района переправляли уклонистов за границу вплавь через пограничную реку. В частности, в стоимость "услуги" входил гидрокостюм, которым снаряжали клиентов.

Буковина

Задержан житель Черновицкого района - работник местной строительной фирмы, который помогал уклонистам пересечь границу лесными тропами.

Что грозит?

"Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - добавляет СБУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.