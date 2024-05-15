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Серед загиблих бійці ФСБ та "Ахмату". У РФ розповіли про втрати на кордоні з Україною

Фото: у РФ поскаржились на втрати на війні в Україні (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація втратила на кордоні з Україною прикордонників ФСБ та бійця спецпідрозділу Росгвардії "Ахмат". Також відомо про десятки поранених росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

"Троє військових загинули, ще 27 були поранені за останні 5 днів унаслідок обстрілів прикордоння. Серед постраждалих - два строковики, прикордонники ФСБ і боєць "Ахмата", - пише ASTRA.

За попередніми даними, усі троє загинули під час обстрілу Бєлгородської області 10 і 11 травня, в районі сіл Білянка, Журавлівка і селища Горьковський.

Також відомо, що з 9 по 12 травня під час атак постраждали 27 військовослужбовців:

  • дев'ять співробітників прикордонного управління ФСБ (поблизу села Часовня Брянської області, Гордіївка Курської області, Щетинівка Бєлгородської області);
  • вісім військових МО РФ у Бєлгородській області (у районі сіл Богун-Городок, Лозова Рудка, Білянка, Журавлівка, Горьковський, Малинівка, хутір Балки);
  • шестеро військових МО РФ у Курській області (у районі села Амонь, селища Теткіно);
  • один військовий МО РФ у Брянській області (селище Бровничі);
  • боєць чеченського "Ахмата" (у районі КПП Суджа в Курській області), він дістав контузію.

Окрім цього під час обстрілу було поранено двох 20-річних строковиків. Вони несли службу в Курській області, за два кілометри від кордону з Україною.

Обстріли Бєлгорода та області

Днями росіяни скаржились на вибухи у Бєлгороді та області. Там нібито працювала російська ППО, однак зафіксовано руйнування інфраструктури.

Пізніше повідомлялось про вибух у місті під час якого рухнув під'їзд одного з житлових багатоповерхових будинків.

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