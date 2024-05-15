Серед загиблих бійці ФСБ та "Ахмату". У РФ розповіли про втрати на кордоні з Україною

Російська Федерація втратила на кордоні з Україною прикордонників ФСБ та бійця спецпідрозділу Росгвардії "Ахмат". Також відомо про десятки поранених росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
"Троє військових загинули, ще 27 були поранені за останні 5 днів унаслідок обстрілів прикордоння. Серед постраждалих - два строковики, прикордонники ФСБ і боєць "Ахмата", - пише ASTRA.
За попередніми даними, усі троє загинули під час обстрілу Бєлгородської області 10 і 11 травня, в районі сіл Білянка, Журавлівка і селища Горьковський.
Також відомо, що з 9 по 12 травня під час атак постраждали 27 військовослужбовців:
Окрім цього під час обстрілу було поранено двох 20-річних строковиків. Вони несли службу в Курській області, за два кілометри від кордону з Україною.
Днями росіяни скаржились на вибухи у Бєлгороді та області. Там нібито працювала російська ППО, однак зафіксовано руйнування інфраструктури.
Пізніше повідомлялось про вибух у місті під час якого рухнув під'їзд одного з житлових багатоповерхових будинків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.