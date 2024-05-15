Среди погибших бойцы ФСБ и "Ахмата". В РФ рассказали о потерях на границе с Украиной

Российская Федерация потеряла на границе с Украиной пограничников ФСБ и бойца спецподразделения Росгвардии "Ахмат". Также известно о десятках раненых россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
"Три военных погибли, еще 27 были ранены за последние 5 дней в результате обстрелов пограничья. Среди пострадавших - два срочника, пограничники ФСБ и боец "Ахмата", - пишет ASTRA.
По предварительным данным, все трое погибли при обстреле Белгородской области 10 и 11 мая, в районе сел Белянка, Журавловка и поселка Горьковский.
Также известно, что с 9 по 12 мая во время атак пострадали 27 военнослужащих.
Кроме этого во время обстрела были ранены два 20-летних срочника. Они несли службу в Курской области, в двух километрах от границы с Украиной.
На днях россияне жаловались на взрывы в Белгороде и области. Там якобы работало российское ПВО, однако зафиксировано разрушение инфраструктуры.
Позже сообщалось о взрыве в городе, во время которого рухнул подъезд одного из жилых многоэтажных домов.
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