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Серед тем – Україна. Міністри фінансів Японії та Південної Кореї зустрілися вперше за 7 років

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Вівторок 02 травня 2023 07:58
Серед тем – Україна. Міністри фінансів Японії та Південної Кореї зустрілися вперше за 7 років Фото: міністри фінансів Японії та Південної Кореї зустрілися вперше за 7 років (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 2 травня, Японія та Південна Корея провели свою першу за сім років двосторонню зустріч міністрів фінансів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Країни домовилися відновити регулярний фінансовий діалог у належний час", - заявив міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі. За його словами, діалог, швидше за все, проводитиметься щороку.

Відновлення двосторонніх переговорів міністрів фінансів відбувається напередодні запланованого наступного тижня візиту прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішиди до Південної Кореї.

"Ми стикаємося з такими інцидентами, як розробка Північною Кореєю ракетно-ядерної зброї та вторгнення Росії в Україну. Японія вважає вторгнення РФ неприйнятним, і дві країни повинні вирішувати проблеми разом", - сказав Судзукі на зустрічі зі своїм південнокорейським колегою Чу Кен Хо.

Судзукі також висловив сподівання, що Японія та Південна Корея зможуть продовжити двосторонній фінансовий діалог і що це сприятиме покращенню відносин між двома країнами.

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден проведе тристоронню зустріч з лідерами Японії та Південної Кореї у Хіросімі, коли він вирушить до міста на саміт "Великої сімки".

Також, за даними ЗМІ, Японія, як головуюча країна в G7, хоче ухвалити документ щодо ядерного роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї.

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