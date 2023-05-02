Среди тем Украина. Министры финансов Японии и Южной Кореи встретились впервые за 7 лет
Сегодня, 2 мая, Япония и Южная Корея провели свою первую за семь лет двустороннюю встречу министров финансов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Страны договорились возобновить регулярный финансовый диалог в надлежащее время", - заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки. По его словам, диалог, скорее всего, будет проводиться ежегодно.
Возобновление двусторонних переговоров министров финансов происходит в преддверии запланированного на следующей неделе визита премьер-министра Японии Фумио Кишиды в Южную Корею.
"Мы сталкиваемся с такими инцидентами, как разработка Северной Кореей ракетно-ядерного оружия и вторжение России в Украину. Япония считает вторжение РФ неприемлемым, и две страны должны решать возникшие проблемы вместе", - сказал Судзуки на встрече со своим южнокорейским коллегой Чу Кен Хо.
Судзуки также выразил надежду, что Япония и Южная Корея смогут продолжить двусторонний финансовый диалог и что это будет способствовать улучшению отношений между двумя странами.
Ранее мы писали, что президент США Джо Байден проведет трехстороннюю встречу с лидерами Японии и Южной Кореи в Хиросиме, когда он отправится в город на саммит "Большой семерки".
Также, по данным СМИ, Япония, как председательствующая страна в G7, хочет принять документ по ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия.
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