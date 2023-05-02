Среди тем Украина. Министры финансов Японии и Южной Кореи встретились впервые за 7 лет

Сегодня, 2 мая, Япония и Южная Корея провели свою первую за семь лет двустороннюю встречу министров финансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Страны договорились возобновить регулярный финансовый диалог в надлежащее время", - заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки. По его словам, диалог, скорее всего, будет проводиться ежегодно.

Возобновление двусторонних переговоров министров финансов происходит в преддверии запланированного на следующей неделе визита премьер-министра Японии Фумио Кишиды в Южную Корею.

"Мы сталкиваемся с такими инцидентами, как разработка Северной Кореей ракетно-ядерного оружия и вторжение России в Украину. Япония считает вторжение РФ неприемлемым, и две страны должны решать возникшие проблемы вместе", - сказал Судзуки на встрече со своим южнокорейским коллегой Чу Кен Хо.

Судзуки также выразил надежду, что Япония и Южная Корея смогут продолжить двусторонний финансовый диалог и что это будет способствовать улучшению отношений между двумя странами.