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Среди тем Украина. Министры финансов Японии и Южной Кореи встретились впервые за 7 лет

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Вторник 02 мая 2023 07:58
Среди тем Украина. Министры финансов Японии и Южной Кореи встретились впервые за 7 лет Фото: министры финансов Японии и Южной Кореи встретились впервые за 7 лет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 2 мая, Япония и Южная Корея провели свою первую за семь лет двустороннюю встречу министров финансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Страны договорились возобновить регулярный финансовый диалог в надлежащее время", - заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки. По его словам, диалог, скорее всего, будет проводиться ежегодно.

Возобновление двусторонних переговоров министров финансов происходит в преддверии запланированного на следующей неделе визита премьер-министра Японии Фумио Кишиды в Южную Корею.

"Мы сталкиваемся с такими инцидентами, как разработка Северной Кореей ракетно-ядерного оружия и вторжение России в Украину. Япония считает вторжение РФ неприемлемым, и две страны должны решать возникшие проблемы вместе", - сказал Судзуки на встрече со своим южнокорейским коллегой Чу Кен Хо.

Судзуки также выразил надежду, что Япония и Южная Корея смогут продолжить двусторонний финансовый диалог и что это будет способствовать улучшению отношений между двумя странами.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден проведет трехстороннюю встречу с лидерами Японии и Южной Кореи в Хиросиме, когда он отправится в город на саммит "Большой семерки".

Также, по данным СМИ, Япония, как председательствующая страна в G7, хочет принять документ по ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия.

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