Серед постраждалих дитина: що відомо про нічний удар армії РФ по Сумах

Раніше про два вибухи у Сумах повідомляв в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. Також він публікував відео, де було видно пожежу.

За його словами, було влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. "На жаль, є поранені люди. Подальшу інформацію будемо надавати", - сказав він.

Очільник ОВА Олег Григоров уточнив, що безпілотники РФ вдарили по нежитлових будівлях у Зарічному районі Сум. Попередньо, без жертв.