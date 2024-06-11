Среди лучших университетов мира - 11 вузов Украины. Кто попал в рейтинг

Согласно обновленному QS World University Rankings, в списке лучших университетов мира остаются 11 заведений высшего образования (ЗВО) из Украины.

РБК-Украина со ссылкой на рэнкинг рассказывает, какие именно учебные заведения были признаны лучшими.

Лучшие вузы Украины по версии QS World University Rankings

Согласно QS World University Rankings, лучшими вузами Украины даже на фоне полномасштабной войны можно считать следующие образовательные учреждения:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - позиция 701-710

- позиция 701-710 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - позиция 741-750

- позиция 741-750 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - позиция 801-850

- позиция 801-850 Национальный университет "Львовская политехника" - позиция 1001-1200

- позиция 1001-1200 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - позиция 1001-1200

- позиция 1001-1200 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - позиция 1001-1200

- позиция 1001-1200 Сумской государственный университет - позиция 1001-1200

- позиция 1001-1200 Львовский национальный университет имени Ивана Франко - позиция 1201-1400

- позиция 1201-1400 Харьковский национальный университет радиоэлектроники - позиция 1201-1400

- позиция 1201-1400 Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - позиция 1201-1400

- позиция 1201-1400 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - позиция 1401+

Украинские вузы в QS World University Rankings (скриншот: topuniversities.com)

Что стоит знать о QS World University Rankings

QS World University Rankings - список лучших университетов мира, составленный на основе глобального исследования высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки.

Он рассчитан по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) и считается одним из наиболее влиятельных глобальных ренкингов университетов.

В рамках QS World University Rankings высшие учебные заведения оценивают по ряду основных критериев:

репутация в академической среде

цитируемость научных публикаций представителей университета

соотношение количества преподавателей и студентов

результаты трудоустройства

отношение работодателей к выпускникам

репутация выпускников среди работодателей

связи с международной научной сетью

относительная численность иностранных преподавателей и студентов

постоянство - социальное и экологическое влияние и т.п.

Стоит отметить, что ренкинг отличается от рейтинга отсутствием четкой фиксированной позиции того или иного образовательного учреждения - оно может изменяться в зависимости от оценки разных критериев.