Среди лучших университетов мира - 11 вузов Украины. Кто попал в рейтинг
Согласно обновленному QS World University Rankings, в списке лучших университетов мира остаются 11 заведений высшего образования (ЗВО) из Украины.
РБК-Украина со ссылкой на рэнкинг рассказывает, какие именно учебные заведения были признаны лучшими.
Лучшие вузы Украины по версии QS World University Rankings
Согласно QS World University Rankings, лучшими вузами Украины даже на фоне полномасштабной войны можно считать следующие образовательные учреждения:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - позиция 701-710
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - позиция 741-750
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - позиция 801-850
- Национальный университет "Львовская политехника" - позиция 1001-1200
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - позиция 1001-1200
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - позиция 1001-1200
- Сумской государственный университет - позиция 1001-1200
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - позиция 1201-1400
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники - позиция 1201-1400
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - позиция 1201-1400
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - позиция 1401+
Украинские вузы в QS World University Rankings (скриншот: topuniversities.com)
Что стоит знать о QS World University Rankings
QS World University Rankings - список лучших университетов мира, составленный на основе глобального исследования высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки.
Он рассчитан по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) и считается одним из наиболее влиятельных глобальных ренкингов университетов.
В рамках QS World University Rankings высшие учебные заведения оценивают по ряду основных критериев:
- репутация в академической среде
- цитируемость научных публикаций представителей университета
- соотношение количества преподавателей и студентов
- результаты трудоустройства
- отношение работодателей к выпускникам
- репутация выпускников среди работодателей
- связи с международной научной сетью
- относительная численность иностранных преподавателей и студентов
- постоянство - социальное и экологическое влияние и т.п.
Стоит отметить, что ренкинг отличается от рейтинга отсутствием четкой фиксированной позиции того или иного образовательного учреждения - оно может изменяться в зависимости от оценки разных критериев.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцев будут принимать на бакалавриат, магистратуру и докторантуру по-новому и объясняли, что именно изменится.
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