Серед акціонерів SpaceX Маска виявили російського олігарха, - Bloomberg

Мільярдер і сенатор Керімов володів часткою SpaceX через Heritage Trust, що базується в Делавері, з 2017 року, повідомили чотири джерела, включно з двома колишніми високопоставленими чиновниками національної безпеки США. Спочатку трасту належало 1% у SpaceX.

Холдинг SpaceX розпочав свою діяльність за рік до того, як Керімова та інших у 2018 році було піддано санкціям з боку Міністерства фінансів США у відповідь на "зловмисну діяльність Росії по всьому світу".

Дії Міністерства фінансів були спрямовані на блокування його активів і запобігання ведення ним бізнесу з американськими компаніями. Citigroup, яка займалася повсякденним адмініструванням Heritage Trust, звернулася по вказівки до Міністерства фінансів і вирішила, що немає необхідності блокувати траст і пов'язані з ним організації після того, як Керімова було піддано санкціям, і траст продовжив роботу, повідомило джерело.

Чотири роки по тому, в червні 2022 року, Мінфін США заблокував траст на 1 млрд доларів, який був створений у 2017 році для активів Керімова в США, після того, як його слідчі розкрили складну систему юридичних структур і підставних осіб, створених для приховування його інтересів у ньому. За словами двох джерел, частку в SpaceX уже було продано до цієї дії Мінфіну.

Як зазначає Bloomberg, події показують перешкоди, які заплутані фінансові мережі створюють спробам США підтримувати санкції, і проблеми, з якими стикаються такі компанії, як SpaceX, що наразі оцінюється приблизно у 350 мільярдів доларів і стає дедалі впливовішим гравцем у глобальній обороні та комунікаціях.

Вони також порушують питання про належну обачність у Citigroup, міжнародному банківському гіганті, який зараз перебуває під слідством Міністерства юстиції США у зв'язку з його поводженням із Heritage Trust.

Компанія Маска

Маск, найбагатша людина у світі, став одним із найвпливовіших радників президента Дональда Трампа. Тепер він має електронну пошту та офісне приміщення в Білому домі, а його соціальна медіа-платформа X і супутниковий бізнес Starlink компанії SpaceX зробили його дедалі впливовішим геополітичним гравцем.

Маск піддався пильній увазі через свої неодноразові контакти з Москвою і ймовірні контакти з Володимиром Путіним, а також через те, як він поводився з терміналами Starlink, наданими Україні після вторгнення Росії.

Російський олігарх

Керімов є 17-м найбагатшим росіянином за версією індексу мільярдерів Bloomberg, де він посідає 282-е місце в загальному рейтингу з чистим капіталом близько 9,9 млрд доларів.

Член верхньої палати російського парламенту, Керімов заробив свої статки, купуючи частки в російських компаніях, зокрема в банківській сфері, енергетиці та гірничодобувній промисловості, іноді використовуючи кредити державних банків. Європейський Союз ввів санкції проти Керімова у 2022 році, назвавши його членом внутрішнього кола олігархів, близьких до Путіна.

У квітні 2018 року США запровадили санкції проти Керімова, заморозивши його активи і заборонивши транзакції США з ним у рамках широкомасштабних дій адміністрації Трампа із притягнення російських чиновників і олігархів до відповідальності за отримання прибутку від корупції та іноземної агресії.

Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року США активізували свої зусилля з націлювання активів, що належать росіянам, які перебувають під санкціями. У квітні того ж року США конфіскували на Фіджі 100-метрову суперяхту Amadea, яку Керімов контролює через низку підставних компаній. Право власності на судно вартістю 300 мільйонів доларів є предметом справи у федеральному суді Мангеттена.

У вересні 2022 року Міністерство фінансів США наклало санкції на весь російський сенат, включно з Керімовим, за схвалення прохання Путіна про введення військ в Україну і надання "невиправданого приводу" для повномасштабного вторгнення.

Того року, коли було оголошено про блокування Heritage Trust, Мінфін заявив, що фонд був створений у 2017 році для зберігання та управління активами Керімова в США. Оцінка SpaceX у 2017 році становила понад 21 млрд доларів. Оцінка в грудні 2024 року в розмірі 350 мільярдів доларів закріпила за ним статус найдорожчого стартапу у світі.