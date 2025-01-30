Среди акционеров SpaceX Маска выявили российского олигарха, - Bloomberg

Миллиардер и сенатор Керимов владел долей SpaceX через Heritage Trust, базирующийся в Делавэре, с 2017 года, сообщили четыре источника, включая двух бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности США. Первоначально трасту принадлежало 1% в SpaceX.

Холдинг SpaceX начал свою деятельность за год до того, как Керимов и другие в 2018 году были подвергнуты санкциям со стороны Министерства финансов США в ответ на "злонамеренную деятельность России по всему миру".

Действия Министерства финансов были направлены на блокировку его активов и предотвращение ведения им бизнеса с американскими компаниями. Citigroup, которая занималась повседневным администрированием Heritage Trust, обратилась за указаниями в Министерство финансов и решила, что нет необходимости блокировать траст и связанные с ним организации после того, как Керимов был подвергнут санкциям, и траст продолжил работу, сообщил источник.

Четыре года спустя, в июне 2022 года, Минфин США заблокировал траст на 1 млрд долларов, который был создан в 2017 году для активов Керимова в США, после того, как его следователи раскрыли сложную систему юридических структур и подставных лиц, созданных для сокрытия его интересов в нем. По словам двух источников, доля в SpaceX уже была продана до этого действия Минфина.

Как отмечает Bloomberg, события показывают препятствия, которые запутанные финансовые сети создают попыткам США поддерживать санкции, и проблемы, с которыми сталкиваются такие компании, как SpaceX, которая сейчас оценивается примерно в 350 млрд долларов и становится все более влиятельным игроком в глобальной обороне и коммуникациях.

Они также поднимают вопросы о должной осмотрительности в Citigroup, международном банковском гиганте, который сейчас находится под следствием Министерства юстиции США в связи с его обращением с Heritage Trust.

Компания Маска

Маск, самый богатый человек в мире, стал одним из самых влиятельных советников президента Дональда Трампа. Теперь у него есть электронная почта и офисное помещение в Белом доме, а его социальная медиа-платформа X и спутниковый бизнес Starlink компании SpaceX сделали его все более влиятельным геополитическим игроком.

Маск подвергся пристальному вниманию из-за своих неоднократных контактов с Москвой и предполагаемых контактов с Владимиром Путиным, а также из-за того, как он обращался с терминалами Starlink, предоставленными Украине после вторжения России.

Российский олигарх

Керимов является 17-м самым богатым россиянином по версии индекса миллиардеров Bloomberg, где он занимает 282-е место в общем рейтинге с чистым капиталом около 9,9 млрд долларов.

Член верхней палаты российского парламента, Керимов заработал свое состояние, покупая доли в российских компаниях, в том числе в банковской сфере, энергетике и горнодобывающей промышленности, иногда используя кредиты государственных банков. Европейский Союз ввел санкции против Керимова в 2022 году, назвав его членом внутреннего круга олигархов, близких к Путину.

В апреле 2018 года, США ввели санкции против Керимова, заморозив его активы и запретив транзакции США с ним в рамках широкомасштабных действий администрации Трампа по привлечению российских чиновников и олигархов к ответственности за получение прибыли от коррупции и иностранной агрессии.

После полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года США активизировали свои усилия по нацеливанию активов, принадлежащих россиянам, находящимся под санкциями. В апреле того же года США конфисковали на Фиджи 100-метровую суперяхту Amadea, которую Керимов контролирует через ряд подставных компаний. Право собственности на судно стоимостью 300 миллионов долларов является предметом дела в федеральном суде Манхэттена.

В сентябре 2022 года Министерство финансов США наложило санкции на весь российский сенат, включая Керимова, за одобрение просьбы Путина о вводе войск в Украину и предоставление "неоправданного предлога" для полномасштабного вторжения.

В том году, когда было объявлено о блокировке Heritage Trust, Минфин заявил, что фонд был создан в 2017 году для хранения и управления активами Керимова в США. Оценка SpaceX в 2017 году составила более 21 млрд долларов. Оценка в декабре 2024 года оценка в размере 350 миллиардов долларов закрепила за ним статус самого дорогого стартапа в мире.