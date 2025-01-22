Суд у США вирішить питання про продаж з молотка яхти російського олігарха за 300 млн доларів

США звернулися до суду, щоб довести, що мільярдер Сулейман Керімов, який перебуває під санкціями, є справжнім власником супер'яхти, заарештованої 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

Яхта, утримання і страхування якої обходиться платникам податків США майже в 750 тисяч доларів на місяць, перебуває під вартою в Сан-Дієго, поки тягнеться судова тяганина. Уряд хоче продати її. Але інший росіянин, який не перебуває під санкціями США, стверджує, що він є власником човна, і він намагається повернути його.

106-метрова Amadea, яка має шість палуб і вертолітний майданчик і коштує від 230 до понад 300 млн доларів, була заарештована на Фіджі за запитом США. Юридична боротьба виникла в результаті роботи цільової групи Міністерства юстиції KleptoCapture, яка опікується активами, включно з яхтами, літаками та елітною нерухомістю багатих росіян, на яких було накладено санкції через вторгнення в Україну.

Справа показує, з якими юридичними перешкодами можуть зіткнутися США та інші уряди, намагаючись конфіскувати та продати яхти та інші розкішні активи, пов'язані з багатими росіянами, які дали змогу Путіну вторгнутися в Україну 2022 року. США, Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти олігархів та інших осіб, обвинувачених у допомозі Кремлю, а західні уряди переслідують їхні яхти, приватні літаки та вілли.

США стверджують, що власником Amadea є Керімов, 17-та найбагатша людина в Росії, з чистим капіталом близько 9,3 млрд доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Але Едуард Худайнатов, колишній глава російського виробника нафти "Роснефть", стверджує, що він є справжнім власником. Адвокати Худайнатова і його Millemarin Investments стверджують, що він витратив 232 млн доларів на будівництво яхти і що вона належала йому весь цей час.

Міністерство юстиції стверджує, що Худайнатов - лише "підставний власник", покликаний приховати право власності Керімова на яхту, і не має законних підстав скаржитися на те, що з нею відбувається.

Судова справа

Окружний суддя США Дейл Хо цього тижня проводить слухання у справі Худайнатова і з питання про те, кому належить яхта.

В урядовому вступі юристка Міністерства юстиції Рейчел Дауд сказала Хо, що докази покажуть, що Худайнатов замовив Amadea, а потім продав її 2021 року Керімову через посередників, після чого сім'я Керімова використовувала яхту виключно. Екіпаж визнав Керімових власниками, і у сім'ї були плани переобладнати судно, сказала Дауд.

Міністерство юстиції часто вилучає майно - включно з цінними паперами, творами мистецтва, криптовалютою і навіть будинками та автомобілями, - яке воно вважає доходами від злочину. Але Amadea являє собою унікальну проблему, оскільки підтримка вартості суперяхти - дорога справа.

Яхта, побудована в Німеччині з тиковими палубами, має басейн, вісім люксів і VIP-каюту з кабінетом і вбиральнею, згідно з yachtcharterfleet.com. Також на ній є салон краси і кінотеатр.

Якщо США не вдасться домогтися конфіскації яхти, витрати на її обслуговування будуть втрачені. Поки що уряду не вдалося отримати схвалення суду на продаж судна й уникнути фінансового ризику. Якщо додати 5,6 млн доларів на ремонт у сухому доці, який США планували провести торік, загальна вартість для платників податків становила близько 20 млн доларів, згідно із заявою США на початку минулого року, і на теперішній час наблизиться до 30 млн доларів.

"Уряд не встановив, що витрати на технічне обслуговування Amadea є надмірними, щоб виправдати негайний продаж судна", - ухвалив Хо в червні, зазначивши, що витрати становлять лише малу частину його вартості і не є чимось незвичайним для такої яхти.

Коли Amadea була заарештована, США оцінили її вартість у 300 млн доларів або більше. Незалежний оцінювач оцінив її справедливу ринкову вартість у 230 млн доларів.