ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Серебряные украшения: выбираем подарки к празднику с Minimal Silver

Новости » Пресс-релизы     29.11.2019 - 14:30
Серебряные украшения: выбираем подарки к празднику с Minimal Silver

До самого веселого праздника в году осталось чуть больше месяца. Уже готовите подарки? Подумайте заранее, что и кому вы хотите подарить, чтобы не бегать по магазинам в последний день, покупая ненужные вещи. Ведь подарки должны быть полезными, радовать, создавать настроение.

Серебряные сережки – прекрасный выбор. На сайте minimal.com.ua в разделе “Серьги” можно подобрать интересный комплект по цене от 200 грн.

Начнем с минималистичных сережек-гвоздиков. Они очень популярны в этом году, да и подойдут к любому стилю. Простые, лаконичные, но в тоже время очень эффектно смотрятся в ушках. Плоские или объемные квадраты, круги и овалы, можно выбрать гвоздики с подвеской.

Серебряные украшения: выбираем подарки к празднику с Minimal Silver

Сережки – цепочки для лучшей подруги. Да-да, они снова в моде! Главное, определитесь, какая длина цепочки вам больше по душе.

Серебряные кафы – для стильных и экстравагантных.Выбирайте!

Серебряные украшения: выбираем подарки к празднику с Minimal Silver

Обратите также внимание на массивные серебряные серьги. Они понравятся как молодым девушкам, так и женщинам старшего возраста. Смотрятся солидно и дорого и делают образ ярким.

Нравятся украшения с камнями? Есть из чего выбрать: минималистичные гвоздики с жемчужинами, серебряные серьги с кубическим цирконием, аккуратные подвески, пусеты с россыпью кварца.

И еще один приятный момент – каждое украшение – это готовый подарок. В комплекте коробочка, микрофибра, 2 комплекта заглушек – серебряные и силиконовые, и сладкий сюрприз.

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь