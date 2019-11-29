Серебряные украшения: выбираем подарки к празднику с Minimal Silver

До самого веселого праздника в году осталось чуть больше месяца. Уже готовите подарки? Подумайте заранее, что и кому вы хотите подарить, чтобы не бегать по магазинам в последний день, покупая ненужные вещи. Ведь подарки должны быть полезными, радовать, создавать настроение.

Серебряные сережки – прекрасный выбор. На сайте minimal.com.ua в разделе “Серьги” можно подобрать интересный комплект по цене от 200 грн.

Начнем с минималистичных сережек-гвоздиков. Они очень популярны в этом году, да и подойдут к любому стилю. Простые, лаконичные, но в тоже время очень эффектно смотрятся в ушках. Плоские или объемные квадраты, круги и овалы, можно выбрать гвоздики с подвеской.

Сережки – цепочки для лучшей подруги. Да-да, они снова в моде! Главное, определитесь, какая длина цепочки вам больше по душе.

Серебряные кафы – для стильных и экстравагантных.Выбирайте!

Обратите также внимание на массивные серебряные серьги. Они понравятся как молодым девушкам, так и женщинам старшего возраста. Смотрятся солидно и дорого и делают образ ярким.

Нравятся украшения с камнями? Есть из чего выбрать: минималистичные гвоздики с жемчужинами, серебряные серьги с кубическим цирконием, аккуратные подвески, пусеты с россыпью кварца.

И еще один приятный момент – каждое украшение – это готовый подарок. В комплекте коробочка, микрофибра, 2 комплекта заглушек – серебряные и силиконовые, и сладкий сюрприз.