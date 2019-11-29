Срібні прикраси: вибираємо подарунки до свята з Minimal Silver

До найвеселішого свята в році залишилося трохи більше місяця. Уже готуєте подарунки? Подумайте заздалегідь, що і кому ви хочете подарувати, щоб не бігати по магазинах в останній день, купуючи непотрібні речі. Адже подарунки повинні бути корисними, радувати, створювати настрій.

Срібні сережки - прекрасний вибір. На сайті minimal.com.ua в розділі "Сережки" можна підібрати цікавий комплект по ціні від 200 грн.

Почнемо з мінімалістичний сережок-цвяшків. Вони дуже популярні в цьому році, так і підійдуть до будь-якого стилю. Прості, лаконічні, але в той же час дуже ефектно виглядають в вушках. Плоскі або об'ємні квадрати, кола і овали, можна вибрати гвоздики з підвіскою.

Сережки - ланцюжки для кращої подруги. Так-так, вони знову в моді! Головне, визначитися, яка довжина ланцюжка вам більше до душі.

Срібні кафи - для стильних і екстравагантних.Выбирайте!

Зверніть також увагу на масивні срібні сережки. Вони сподобаються як молодим дівчатам, так і жінкам старшого віку. Виглядають солідно і дорого і роблять образ яскравим.

Подобаються прикраси з камінням? Є з чого вибрати: мінімалістичні гвоздики з перлинами, срібні сережки з кубічним цирконієм, акуратні підвіски, Пусети з розсипом кварцу.

І ще один приємний момент - кожна прикраса - це готовий подарунок. У комплекті коробочка, мікрофібра, 2 комплекти заглушок - срібні і силіконові, і солодкий сюрприз.