У Серебрянському лісі прикордонники знищили склад та укриття окупантів (відео)

Що відбувається на фронті

Російські війська посилили атаки на фронті, намагаючись прорвати оборону ЗСУ та просунутися вглиб країни. Найактивніші бої точаться на Покровську, Курахівському напрямках у Донецькій області.

Також російська загарбники не відступають у намаганнях прорватися на півночі Харківської області. Зараз бої точаться у Вовчанську, більшу частину міста контролюють українські захисники.

Детальніше про ситуацію на фронті - у новому зведені Генерального штабу ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.