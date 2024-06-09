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У Серебрянському лісі прикордонники знищили склад та укриття окупантів (відео)

Фото: прикордонники атакували росіян у Серебрянському лісі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники знищили ворожий склад та укриття росіян у Серебрянському лісі. Захисники показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

На опублікованих кадрах зафіксована робота бійців Луганського прикордонного загону бригади "Помста". Воїни атакували укриття окупантів та склад.

"Ворожий склад боєкомплекту та два укриття окупантів знищили прикордонники "Помсти" в Серебрянському лісі", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що Серебрянський ліс - це зона у Луганській області, де вже протягом тривалого часу точаться активні бойові дії.

 

 

Що відбувається на фронті

Російські війська посилили атаки на фронті, намагаючись прорвати оборону ЗСУ та просунутися вглиб країни. Найактивніші бої точаться на Покровську, Курахівському напрямках у Донецькій області.

Також російська загарбники не відступають у намаганнях прорватися на півночі Харківської області. Зараз бої точаться у Вовчанську, більшу частину міста контролюють українські захисники.

Детальніше про ситуацію на фронті - у новому зведені Генерального штабу ЗСУ.

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