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В Серебрянском лесу пограничники уничтожили склад и укрытия оккупантов (видео)

Фото: пограничники атаковали россиян в Серебрянском лесу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники уничтожили вражеский склад и укрытия россиян в Серебрянском лесу. Защитники показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа бойцов Луганского пограничного отряда бригады "Месть". Воины атаковали укрытия оккупантов и склад.

"Вражеский склад боекомплекта и два укрытия оккупантов уничтожили пограничники "Мести" в Серебрянском лесу", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что Серебрянский лес - это зона в Луганской области, где уже длительное время идут активные боевые действия.

 

 

 

Что происходит на фронте

Российские войска усилили атаки на фронте, пытаясь прорвать оборону ВСУ и продвинуться вглубь страны. Самые активные бои идут на Покровске, Кураховском направлениях в Донецкой области.

Также российские захватчики не отступают в попытках прорваться на севере Харьковской области. Сейчас бои ведутся в Волчанске, большую часть города контролируют украинские защитники.

Детальнее о ситуации на фронте - в новой своде Генерального штаба ВСУ.

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ЛуганскВойна в УкраинеПограничная службаПограничники