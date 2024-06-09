В Серебрянском лесу пограничники уничтожили склад и укрытия оккупантов (видео)

Что происходит на фронте

Российские войска усилили атаки на фронте, пытаясь прорвать оборону ВСУ и продвинуться вглубь страны. Самые активные бои идут на Покровске, Кураховском направлениях в Донецкой области.

Также российские захватчики не отступают в попытках прорваться на севере Харьковской области. Сейчас бои ведутся в Волчанске, большую часть города контролируют украинские защитники.

Детальнее о ситуации на фронте - в новой своде Генерального штаба ВСУ.

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