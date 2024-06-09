На Покровському напрямку найбільше боїв: які втрати ворога на цій ділянці
Покровський напрямок фронту залишається найактивнішим, там відбувається найбільше боїв. Росія зазнає найбільших втрат на цій ділянці фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
За минулу добу на фронті відбулося 96 бойових зіткнень, а з початку цієї доби - вже 39 бойових зіткнень
На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено.
На Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.
На Лиманському напрямку наразі тривають три атаки ворога в Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення в районі Тернів відбито.
На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Виїмки.
На Краматорському напрямку від початку доби відбулося чотири боєзіткнення в районах Іванівського та Кліщіївки. Одну ворожу атаку відбито, три триває.
Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку. Ворог вже здійснив 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. З них шість - ще триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки. Учора окупанти на цій ділянці втратили понад 450 солдатів вбитими та пораненими.
На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки.
На Оріхівському напрямку ворог зазнав невдачі під час штурму наших позицій в районі Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку відбито атаку ворога в районі Кринок.
Які втрати ворога на фронті
Від початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська втратили вже понад 518 тисяч солдатів та тисячі одиниць техніки. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1270 росіян.
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