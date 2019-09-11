Сердечный Karabas.com: Максим Плахтий о новом имидже компании

В этом году для karabas.сом осень не только очередной горячий сезон, но и время презентовать обновленный имидж компании. Поиск правильного позиционирования, здоровая конкуренция, изменение рыночных условий и постановка новых амбициозных задач привели лидера билетного рынка к ребрендингу. Разработкой новой айдентики занимался лично основатель karabas.сом Максим Плахтий. Styler узнал, какой смысл вкладывает компания в символ сердца, появившийся рядом с обновленным лого, а также выяснил правила, которыми руководствовался СЕО karabas.сом, разрабатывая фирменный стиль.

Не усложняйте – главное правило Максима Плахтия. Не нужно менять то, что уже и так отлично работает. Фирменные цвета, которые выгодно выделяют karabas.com среди конкурентов, трогать не стали. Несколько изменили написание лого и обновили его основной элемент.

Теперь в центре логотипа – сердце. Смысл, который компания вкладывает в этот символ – очень простой. Сердце – это любовь и забота, с которыми karabas.сом относится к потребителям, а также в целом к индустрии интертеймента.

Любить покупателей – значит защищать от мошенников, предлагать лучший выбор мероприятий и удобный сервис для приобретения билетов.

Любить свое дело – значит развивать рынок, на котором работаешь.

Любить страну – значит не бояться брать ответственность и строить социально ответственный бизнес.

Подчеркивает это и новый слоган компании – «У серці подій». Как основная движущая сила отраслевых изменений karabas.com задает темп и ритм, в котором движется индустрия. Говоря проще: всегда находится в центре событий и заботится о том, чтобы потребители могли без проблем насладиться моментом сполна.

Второе правило Плахтия – быть актуальным вне времени – и через год, и через два логотип должен соответствовать духу компании. Поэтому основа остается прежней - «Официальні квітки», название сервиса и основные цвета.

Компания и далее продолжает информационную работу с потребителями с помощью инициативы officialtickets.org.ua. Здесь на понятном потребителю языке даны ответы на основные вопросы, которые могут возникнуть в ходе проведения массового мероприятия. Что делать, если вас не пускают на концерт? Какова зона ответственности покупателя, организатора и официального билетного оператора? Все пункты с активными ссылками на соответствующий раздел законодательства.

Эта работа и позиционирование также никоим образом не противоречат обновленному имиджу. Ведь таким образом karabas.com только подтверждает свою любовь и заботится о том, чтобы все покупатели электронных билетов знали свои права и были максимально ознакомлены с возможными рисками, приобретая билеты на подозрительных ресурсах и сайтах с бесплатными объявлениями.

Читайте также о принципах успешной бизнес-стратегии в кратких тезисах Максима Плахтия.