Настоящий стратег: Максим Плахтий о принципах успешной бизнес-стратегии

Для того, чтобы своевременно реагировать на изменения конкурентной и рыночной ситуации и опережать соперников, руководитель обязательно должен иметь долгосрочную стратегию. О простых, но вместе с тем, чрезвычайно важных пунктах, которых стоит придерживаться при формировании бизнес-стратегии, RBC рассказал основатель билетного сервиса karabas.com, автор телеграм-канала Настоящий стратег Максим Плахтий.

Станьте лидером в своей отрасли

Лидер изменяет не только себя, но и мир вокруг — это ключевой момент его миссии. Рано или поздно любая компания доходит до той точки развития, когда должна предложить рынку собственную модель взаимодействия с клиентами и партнерами. Продумывайте всю коммуникацию заранее и инвестируйте в развитие инфраструктуры, которая выведет ваш сегмент на новый уровень развития и возможностей. Если улучшения будут очевидными, вас всегда поддержат рынок и потребитель. Это позволит вывести бизнес на новый уровень и откроет перед вами новые перспективы.

Не старайтесь быть первым во всем

Самая распространенная ошибка, которую допускают руководители — попытка охватить все сферы и одержать все победы, во всех категориях. Нельзя распыляться. Важно сконцентрироваться и превосходить конкурентов в том, что приоритетно для вашей компании, фокусироваться на ее главном преимуществе. Что касается второстепенных задач, тут достаточно просто не отставать. В этом – залог победы.

Ставьте конкретные цели

Любая стратегия подразумевает определенные этапы, цели и способы их достижения. В приоритете всегда должны быть те стратегические действия, которые помогут вам укрепить конкурентные позиции в долгосрочной перспективе. Только имея цели с конкретными дедлайнами и показателями, можно качественно контролировать их исполнение. Ставьте четкий KPI.

Реагируйте на изменения незамедлительно

Изменение рыночной ситуации, требований потребителей, новые инициативы конкурентов — все это постоянно должно находиться в поле вашего зрения. Если компания не будет оперативно реагировать на изменения рынка, часть ее прибыли может быть потеряна. Следите, чтобы качество товаров и сервиса, которые предлагает ваша компания, были выше, чем у конкурентов.

Просчитывайте все варианты

Конечный результат невозможно предсказать заранее, потому, разрабатывая стратегию, учитывайте все возможные варианты развития ситуации. Стратегия должна оставаться рабочей даже при самом неблагоприятном сценарии на рынке. Всегда должен быть «План B»

Не недооценивайте конкурентов

Всегда проще конкурировать с тем, кто слабее. Но недооцененные сильные стороны конкурента однажды могут обернуться ударом для вашей компании. Поэтому всегда давайте адекватную оценку финансовым ресурсам и сильным конкурентным преимуществам других компаний на рынке.

Разделяйте успех с командой

Успеха не достичь в одиночку, поддержка нужна даже самым талантливым лидерам. Мудрому руководителю важно иметь компанию единомышленников, с которыми он будет следовать выбранному курсу. В сложные времена они смогут дать дельный совет, а в радостные — разделят успех.